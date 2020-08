Coronavirus : le Stade Rochelais a demandé une dérogation pour dépasser la jauge des 5000 places

Le Stade Rochelais a déposé ce lundi en préfecture un dossier de demande de dérogation pour pouvoir dépasser la jauge de 5 000 places. "On sent bien qu'il y a une attente des supporters, la volonté de retrouver l'engouement pour ce sport de haut niveau" confie Chloé Stévenet, en charge de la communication du club. Mais elle n'en dira pas plus pour ne pas donner l'impression de vouloir faire pression sur les autorités, ce qui serait mal perçu.

Au contraire, il s'agit de trouver "le meilleur compromis" pour répondre aux attentes des supporters, tout en "respectant strictement le protocole sanitaire du gouvernement et de la ligue" explique Chloe Stévenet. Pas question donc "de faire rentrer le plus de personnes coûte que coûte au Stade Deflandre", la demande du club doit permettre "de faire en sorte que toutes les mesures de distanciation soient respectées". La capacité du stade étant de 16 000 places, une augmentation de la jauge parait possible sans accroître le risque de transmission du virus.

Le club demande à ses supporters d'adopter un comportement exemplaire.

Le Stade Rochelais entend participer à son niveau "à l'effort demandé par l'Etat pour stopper la progression du virus" indique Chloé Stévenet. Ainsi, il demande ses supporters qui feront le déplacement samedi à Limoges pour le premier match de préparation du championnat contre le Stade Toulousain d'adopter un comportement exemplaire et de respecter les consignes sanitaires. Message bien reçu par les supporters :

Depuis le début de la semaine les supporters du Stade Rochelais se prennent à rêver d'une dérogation, depuis que l'USAP, le club de rugby de Perpignan a annoncé avoir obtenu la possibilité d'accueillir 8 000 spectateurs vendredi en pro D2 contre Colomiers.

Le Stade Rochelais disputera un deuxième match de préparation à domicile le 28 août contre Agen, avant la reprise du Top 14 contre Toulon au Stade Deflandre le 5 septembre.