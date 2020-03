Coronavirus : le tournoi de tennis de Monte-Carlo suspendu

L'annulation du tournoi d'Indian Wells il y a quelques jours laissait présager d'une telle décision, même si le président de l'ATP assurait il y a encore quelques heures dans un communiqué, trop optimiste visiblement, que le calendrier du circuit masculin ne serait pas modifié par l'épidémie de coronavirus. "Alors que nous regrettons que le tournoi d’Indian Wells n’ait pas lieu, le calendrier du circuit ATP au-delà d’Indian Wells demeure inchangé" déclarait l’Italien Andrea Gaudenzi dans ce communiqué.

Mais le fait que l'Organisation Mondiale de la Santé,l'OMS, parle depuis désormais de pandémie a sans doute changé la donne : tous les tournois du circuit masculin sont suspendus pendant six semaines.

Les spectateurs pourront être remboursés

Cela concerne tous les tournois jusqu'au 26 avril. Le tournoi Rolex Monte-Carlo n'aura donc pas lieu du 11 au 19 avril. "La suspension signifie que tous les événements ATP Tour et ATP Challenger Tour programmés jusqu'à la semaine du 20 avril inclusivement n'auront pas lieu. L'ATP a suivi de près l'évolution rapide de la situation liée au COVID-19, en prenant conseil auprès d'experts médicaux et en consultant toutes les autorités réglementaires locales, et examinera en permanence la faisabilité d'événements ultérieurs dans le calendrier," lit-on dans le dernier communiqué publié ce jeudi. Les tournois de Miami, Houston, Marrakech, Barcelone et Budapest, sont également concernés.

Déjà préparés à disputer le tournoi à huis clos, les organisateurs informent déjà les spectateurs de la possibilité de se faire rembourser. Les modalités restent à préciser.