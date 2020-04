Les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont décidé de se mobiliser pour aider les hôpitaux français. Plus de 100.000 euros vont leur être versés dans les prochains jours.

Coronavirus : les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 se mobilisent pour aider les hôpitaux

Il n'y a pas que les joueurs de foot qui se mobilisent face à la crise du coronavirus. Alors que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont toujours à l'arrêt, les entraîneurs ont à leur tour décidé de se mobiliser.

Une idée, révélée par l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais Rudy Garcia, à laquelle jusque là presque tous les techniciens des clubs professionnels ont participé dont le manager de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel.

Plus de 100.000 euros de dons

Plus de 100.000 euros vont être reversés dans les prochains jours aux hôpitaux français via l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français.

Son trésorier Pierre Repellini, ancien joueur de la grande époque des Vert, est une des personnes à l'origine de ce geste. Il raconte.

"L'UNECATEF a d'abord fait un don à l’hôpital Necker à Paris. Derrière, on s'est dit qu'on allait solliciter les entraîneurs. J'en ai contacté deux, un de Ligue 1, et un de Ligue 2. Ils se sont appelés et c'est parti comme ça. A part trois-quatre retardataires, tout le monde a répondu présent."

Eux aussi savent être solidaires pour aider les gens.

"L'important, c'est le geste. Les entraîneurs montrent ainsi qu'on peut s'en sortir collectivement, que eux aussi savent être solidaires pour aider les gens qui nous soulagent. La somme sera au dessus de 100.000 euros et sera reversée via l'UNECATEF aux hôpitaux français."