Dimitri Liénard : "Il faut prendre des précautions pour le coronavirus, mais ne pas tomber dans la paranoïa"

L'épidémie de coronavirus chamboule aussi les organisateurs de manifestations sportives. Le match de basket de la SIG face au Portel a été reporté samedi dernier, sur ordre de la préfecture. Le semi-marathon de Paris a été annulé. Pour l'instant, il n'y a pas de menace précise sur un report du match de foot de gala samedi au stade de la Meinau entre le Racing et le PSG. On devrait en savoir plus à l'issue de la réunion qui a lieu ce mardi matin au ministère des sports. De nouvelles mesures de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus pourraient être annoncées.

Quelques mesures de prévention en L1

Aucune rencontre de Ligue 1 n’a été reportée pour l'instant, mais dès le weekend dernier, la Ligue de football professionnel a instauré plusieurs mesures de prévention. Il n’y a pas eu d’enfants pour accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse. Les joueurs et les arbitres ne se sont pas serré la main avant le match, comme le veut la coutume. "Il suffit de faire attention toi-même à ce que tu fais, si tu te désinfectes les mains, moi j’ai rien contre le fait qu’on prévienne un peu tout ça, explique l'entraîneur du Racing Thierry Laurey. Après, est-ce que c’est ça le plus important (NDRL de ne pas serrer la main de l’arbitre et des joueurs) ? Il y a des milliers de personnes dans le stade, je pense que c’est plus important de regarder à ce niveau-là. Ça ne serait pas de bol que je tombe sur cet arbitre-là (et qu’il ait le coronavirus). Après, on nous a demandé de le faire et je le fais, il n’y a pas de souci. Mais j’espère qu’il y aura d’autres décisions de prises que simplement ne pas serrer la main de l’arbitre. D’ailleurs, en y repensant, je n’ai pas serré la main de l’arbitre à la fin non plus, donc c’est embêtant (sourire)".

Ne pas tomber dans la paranoïa

Les joueurs du Racing parlent évidemment entre eux de cette épidémie de coronavirus et certains redoutent que le football soit aussi rapidement concerné par des reports de matchs. "Un cas à Strasbourg, deux cas, et puis 20 contaminés, puis 60, puis 80 et ça augmente de jour en jour, s'inquiète Dimitri Liénard. Forcément on en parle, on veut prendre des précautions nous aussi. Je vois qu’en Italie, Juve - Inter est reporté. Dans le championnat suisse, ça a été reporté. Le match de la SIG aussi. Je devais assister au concert de Matt (Pokora) la semaine prochaine, pour l’instant il n’a pas lieu non plus. Pourquoi des choses où il y a 5 – 8 000 personnes sont annulées et nous on jouerait ? Ça prend une ampleur importante, ça touche même le monde du football, ça touche tout le monde. Il faut prendre des précautions, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa non plus. En ce moment, il se passe des choses compliquées pour le monde. On verra bien ce que le gouvernement va faire et on exécutera ce qui se passera."

En Ligue 1, aucun cas de coronavirus n'a pour l'instant été signalé. En Italie, quatre joueurs de moins de 23 ans de la Juventus ont contracté le virus. Le club transalpin a demandé à ces jeunes de rester confinés chez eux.