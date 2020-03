Coronavirus : les hommages se multiplient après l'annonce de la mort de Pape Diouf

Depuis l'annonce de la mort de Pape Diouf, l'ancien président de l'OM les hommages s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Des hommes politiques qui l'ont côtoyé, des joueurs, anciens et actuels, des personnalités de différents pays...la tristesse est unanime et tous évoquent un grand homme qui a marqué l'histoire de l'OM et du football.

Au Vélodrome il a offert de jolis moments aux supporters.

Hommage des olympiens, des supporters mais aussi au delà de Marseille, avec ces deux lignes de Kylian Mbappé.

Les politiques aussi comme Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et Renaud Muselier le président de région évoquent un homme de grande qualité qui a offert à l'OM de belles années.

La tristesse des supporters semblent infinie.

Jean-Pierre Foucault, le célèbre présentateur de TF1 a travaillé avec lui notamment à Marseille à l'école de journalisme IEJ/ECS.