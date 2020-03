Coronavirus : les matchs de foot dans le Morbihan se joueront à huis-clos

Des rencontres sans aucun spectateurs dans les tribunes : c'est ce qui s'annonce pour les stades de football du Morbihan dans les dix prochains jours suite aux directives de la préfecture. Jusqu'au 14 mars, toutes les compétitions (Régional et District) dans le département, qu'elles se déroulent en enceintes fermées ou en plein air, sont maintenues mais à huis-clos.

La Ligue de football de Bretagne et le District du Morbihan recommandent de modifier le protocole d'avant et d'après-match pour l'ensemble des compétitions. Les joueurs comme les arbitres sont donc invités à ne plus se serrer la main après la présentation des équipes et en fin de rencontre.

Pas de matchs dans les villes "clusters"

Les rencontres sont cependant annulées, tout comme les entraînements dans les "clusters", à savoir les communes où au moins deux cas de coronavirus ont été détectés.