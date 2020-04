Coronavirus : les petits clubs de sport craignent pour leur survie

Alors que le sport est l'arrêt partout en France, en raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux clubs craignent de ne pas pouvoir reprendre leur activité, et pour certains de disparaître. C'est le cas notamment des sports de combat.

Tous les clubs se posent des questions, tous attendent des réponses. Pourront-ils relancer leur activité, et si oui dans quelles conditions ? Auront-ils le feu vert au même moment, ou le déconfinement se fera-t-il, pour eux aussi, de manière progressive ? Combien de temps pourront-ils tenir économiquement et auront-ils les moyens de payer leurs salariés ? Percevront-ils des aides financières et quand vont-elles arriver ?

Pour l'heure, les clubs de sport, et notamment amateur, naviguent à vue. Parmi les plus inquiets, ceux proposant des arts martiaux. Par définition, les gestes barrière et la distanciation sociale apparaissent en effet impossibles dans la plupart des disciplines.

Président du club de judo de Marsillargues, Julien Ménado émet des craintes pour l'avenir de son club et du judo français. Il craint de ne pas pouvoir reprendre, et quand même il pourrait le faire, il redoute d'y être autorisé trop tardivement et de voir chuter son nombre d'adhérents, qui est aujourd'hui d'une centaine.

De son côté, Sylvain possède un dojo et donne des cours dans le département. Il craint lui aussi des coupes budgétaires, un gros impact financier et une baisse du nombre de licenciés.