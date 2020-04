Coronavirus : les rugbymen du MHR transforment les kilomètres en euros pour le CHU de Montpellier

Vélo d'appartement, tapis de course, marche, tout est bon pour s'entraîner et pour rapporter aux soignants. C'est le défi lancé par le MHR : chaque kilomètre parcouru par les joueurs, le staff, les administratifs du club de rugby de Montpellier, réellement ou virtuellement, est transformé en euro et reversé au CHU de Montpellier, via le fonds de dotation Guilhem. Le compteur fonctionne avec le barème suivant :

Marche, footing, vélo : 1km = 1€

: 1km = 1€ Exercice de renforcement à poids de corps : 1 répétition = 20m

: 1 répétition = 20m Gainage : 1 seconde = 1m

= 1m Corde à sauter : 1 tour = 1m

: 1 tour = 1m Jumping Jack : 1 répétition = 1m

A l'heure où nous écrivons, plus de 1000 kilomètres ont déjà étaient parcourus. Par conséquent, plus de 1000 euros ont déjà été récoltés pour l'établissement de santé.

Par ailleurs, pour créer du lien, le club a lancé le hashtag #MHRChallenge sur les réseaux sociaux. Il incite les supporters du club à immortaliser leur entraînement personnel, toujours à la maison, en photo ou en vidéo. Cette fois, les kilomètres parcourus ne sont pas transformés en euros, mais un participant est régulièrement sélectionné et reçoit un cadeau, comme un maillot dédicacé par un ou plusieurs joueurs du club.