Un grand appel est lancé à tou(te)s les sporti(ves)fs professionnel(le)s ayant vécu ou pratiqué dans la région Centre-Val de Loire. Objectif : lancer une grande vente aux enchères d'objets pour récolter des fonds pour le CHR d'Orléans et les plus démunis. Plusieurs dizaines ont déjà répondu présent.

Coronavirus : Les sportifs de la région appelés à se mobiliser pour les soignants et les plus démunis

L'initiative est partie de Martial Desbordes, orléanais et recruteur pour le club de foot du FC Nantes. A l'heure où de nombreux sportifs sont privés d'activité en raison du confinement, il a proposé au gardien de l'US Orléans, Thomas Renault, de lancer une grande vente aux enchères d'objets leur appartenant.

Une unanimité pour adhérer rapidement à l'initiative

"On a tous activé nos réseaux et rapidement, plusieurs dizaines de sportifs professionnels, essentiellement des footballeurs pour l'instant, ont répondu favorablement". Il y a donc déjà une trentaine de maillots assurés et certains sont de vraies pépites. Ainsi l'ancien joueur et entraîneur orléanais Jacky Lemée va céder son maillot de la finale de la coupe de France 1980 (perdue 3-1 par l'USO face à Monaco). L'ex orléanais Bruno Germain va mettre à disposition un maillot de l'Olympique de Marseille, club avec lequel il a atteint la finale de la Ligue des Champions en 1991 (défaite face à l'Etoile Rouge de Belgrade).

Bruno Germain (2è rang au centre, entouré de certains anciens coéquipier marseillais) proposera un maillot de l'OM, club avec qui il a atteint la finale de la Ligue des Champions en 1991. © Maxppp - PQR/LA PROVENCE TEAM SHOOT

Et la délégation marseillaise est bien représentée puisque les actuels joueurs phocéens Morgan Sanson (né à St-Doulchard dans le Cher) et Valère Germain (originaire du Loiret et fils de Bruno) participent aussi. Plusieurs joueurs de Ligue 1 sont aussi de la partie. Difficile de citer tout le monde car la liste grossit d'heure en heure, mais tous les objets et les donateurs seront annoncés sur les réseaux sociaux le compte Twitter crée pour l'occasion ou la page Facebook, ainsi que les modalités et dates des enchères.

Quelques "pointures" internationales

Des joueurs internationaux sont également confirmés comme les anciens tourangeaux Laurent Koscielny, aujourd'hui bordelais qui offre un maillot des Girondins et son compère de l'équipe de France, l'attaquant Olivier Giroud qui propose une paire de chaussures dédicacée. Le tunisien Mohammed Larbi, l'algérien Karim Ziani ont également donné leur accord.

Olivier Giroud invité de Stade Bleu © Radio France

Un recensement en cours

L'appel s'étend bien au-delà des footballeurs majoritaires pour le moment. "On invite tous les sportifs professionnels, toutes disciplines confondues, hommes et femmes, à nous rejoindre. Avec un seul mot d'ordre avoir vécu ou pratiqué dans la région Centre-Val de Loire." explique le gardien orléanais Thomas Renault.

Début de la vente dans les jours qui viennent

Le début de cette opération est prévu au plus tard en début de semaine prochaine pour répondre le plus vite possible aux besoins du CHR d'Orléans. Les enchères se feront sur internet et dureront une dizaine de jours. Le bon moyen pour les amoureux de sport et collectionneurs d'associer passion et bonne action. Une partie de l'argent récolté sera aussi destinée à une association qui vient en aide aux sans-abris et qui également besoin de moyens supplémentaires dans cette période compliquée.