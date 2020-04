Coronavirus : les supporters de l'AJA ne veulent pas d’une reprise du championnat à huis clos

"Le foot est un sport populaire qui se joue devant un public", voilà le message de nombreux supporters de l'AJ Auxerre qui ne veulent pas que le championnat se termine à huis clos. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ne sont toujours pas officiellement fixés sur une date de reprise. Mais dans un document dévoilé par le journal l'Equipe, la Ligue de football professionnel travaille sur une date de reprise fixée au 17 juin.

Une fin de saison mi-juillet ?

"Bien sûr que le foot me manque, je regarde même des vieux matches à la télé. _Mais il ne faut pas se précipiter et surtout pas écarter les supporters dans la reprise du championnat_. Le foot c'est aussi nous, les supporters qui suivons tous les matches au stade," prévient Romain, un supporter de l'AJA.

Terminer la saison même à huis clos, permettrait à la LFP et aux clubs de toucher le reste des droits télé. Il y aura des matches tous les trois jours pour terminer la saison à la mi-juillet. Mais pour de nombreux supporters, il ne faut pas juste penser au côté financier : " quand on entend certains dirigeants de club, _il parle du foot comme si c'était juste un programme télé_, ils veulent reprendre à tout prix et ne pensent pas aux supporters", se désole Martin, supporter de l'AJA depuis une quinzaine d'années.

"J'arrive pas à imaginer qu'on puisse reprendre la 17 juin", explique Mathieu des Ultras, cette date du 17 juin est précipitée selon lui : "y a pas d'intérêts à reprendre le 17 juin, à huis clos, à faire des matches de foot dans un stade vide. _Le foot est un sport populaire_, un sport de partage."

Lundi, dans un communiqué, 45 groupes de supporters de football avaient déjà dénoncé une reprise trop prématurée. Parmi les signataires, les Ultras Auxerre, les Lingon's Boys, les Boys 07, la Tribune Nord Sochaux, Sociosochaux ou encore Planète Sochaux.