Coronavirus : les ultras du MHSC lancent une cagnotte pour le personnel hospitalier de Montpellier

Les trois groupes de supporters du Montpellier Hérault viennent de s'unir pour lancer une cagnotte en ligne afin de récolter des fonds pour aider les soignants et plus généralement l'ensemble du personnel dospitalier, en première ligne, dans la lutte contre le covid-19.

Butte Paillade, Armata Ultras et Club Central se donnent la main pour la bonne cause

Les ultras du MHSC main dans la main ! A défaut de pouvoir soutenir leur équipe du Montpellier Hérault au stade la Mosson, en raison de la suspension du championnat de France de Ligue 1, c'est le personnel hospitalier de leur ville que les ultras ont choisi d'encourager et de soutenir, dans la lutte qu'ils mènent contre l'épidémie de coronavirus : Butte Paillade, Armata Ultras et Club Central des supporters ont ainsi lancé une cagnotte en ligne, intitulée "Le pot commun".

A cette action, que l'on retrouve autour de plusieurs clubs français et européens, le Montpellier Hérault SC s'est joint. Le club de Laurent Nicollin, ainsi que les joueurs du MHSC, vont d'ailleurs communiquer sur leurs réseaux sociaux, et inciter les supporters et les héraultais à mettre la main à la poche.

Laurent Soccoro, président du Club Central des supporters

Vice-président de l'Armata Ultras, Dony Rivera :

Communiqué des ultras de Montpellier - Collectif de supporters

Récemment, les supporters de la tribune Corbières de la Mosson (Camarga Unitat) avaient déjà fait un geste en offrant 340 euros à une association montpelliéraine qui vient en aide aux plus démunis.