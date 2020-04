Coronavirus - Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux dans le flou

Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé le 24 avril prévoir "une reprise des championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement", le retour à l'entraînement pourrait s'effectuer dès la semaine du 11 mai selon "les grands principes du protocole médical et sanitaire." Mais du côté des Girondins de Bordeaux, aucune date n'a été officiellement fixée. De nombreuses interrogations demeurent sur les modalités de reprise.

Un plan de reprise progressif ?

Une reprise immédiate des entraînements collectifs est impensable après des semaines d'arrêt. Selon les informations de RMC Sport, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient s'aligner sur l'exemple de l'Allemagne, avec une reprise en douceur: d'abord une phase de tests médicaux et physiques (voir ci-dessous), puis une reprise individuelle, suivie d'une reprise par petits groupes et enfin une reprise collective. Afin d'anticiper, les Girondins de Bordeaux doivent rapatrier certains joueurs actuellement à l'étranger, comme le défenseur Vukasin Jovanovic. Paulo Sousa, lui, est confiné au Portugal, comme il l'a révélé au média italien Tuttosport.

Tests, masques, distances entre les joueurs ?

Si la LFP envisage un retour au centre d'entraînement la semaine du 11 mai, c'est d'abord pour que chaque joueur effectue "un bilan médical complet (...) ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien." L'association des médecins des clubs professionnels (AMCFP) y ajoute plusieurs recommandations, révélées par RMC Sport, et dont certaines semblent difficiles à appliquer :

Le port du masque obligatoire au quotidien pour les joueurs, "sauf lorsqu'un exercice physique est nécessaire"

Garder 4 mètres de distance entre chaque joueur durant un effort, 2 mètres de distance au repos

Si un membre de l'équipe ou du staff est contaminé, il devra être mis à l'isolement

Si au moins 3 personnes du club sont contaminées, toute l'équipe devra être mise en quarantaine

Ce protocole doit encore être affiné, en fonction notamment du plan de déconfinement présenté par le Premier ministre ce mardi. "Le Bureau puis le Conseil d'Administration de la LFP se réuniront afin de préciser son scénario, au regard des instructions du gouvernement" précise la LFP.