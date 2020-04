Coronavirus : plus de match jusqu'en septembre pour le Montpellier Hérault en Ligue 1

La fin de saison 2019/2020 se jouera-t-elle à partir du mois de septembre et le calendrier du football professionnel français sera-t-il totalement modifié ? Ou bien les dirigeants du foot français vont-ils annuler purement et simplement la fin de saison, pour basculer sur une nouvelle, à la fin de l'été ?

Le football tergiverse, le politique tranche

De son côté, le gouvernement a tranché : pas de football en France pour les trois prochains mois. L'épidémie de coronavirus sévit toujours et il n'est pas question de faire prendre le moindre risque aux joueurs, dans un sport où les contacts sont inévitables.

Fin de saison annulée ?

A priori, la deuxième solution évoquée plus haut semble être celle souhaitée par le plus grand nombre. La moins compliquée à mettre en oeuvre, aussi. En effet, comment imaginer redémarrer la saison en cours en septembre, et entamer celle d'après en janvier, si nos voisins n'en font pas autant ? Alors que les compétitions européennes de l'exercice suivant auraient démarré en août ou en septembre ? Et avec l'Euro l'été prochain ?

Cependant, si la seconde solution est adoptée, elle pourrait priver une partie des clubs de leurs précieux droits télé. Les diffuseurs (beIN Sports, Canal Plus) ne sont, on le voit depuis des semaines, que très peu enclins à distribuer les enveloppes s'ils ne peuvent pas diffuser la fin du championnat.

Quid des joueurs en fin de contrat ?

Sur le plan sportif, cette décision pourrait aussi avoir de "lourdes" conséquences pour certains joueurs. Au MHSC, elle pourrait signifier que Souleymane Camara, en fin de contrat en juin, ne portera plus le maillot de Montpellier.

Concernant Vitorino Hilton, lui aussi en fin de bail, la situation est différente dans la mesure où la porte vers une saison supplémentaire n'est pas fermée. Par ailleurs, prêté par la Real Sociedad jusqu'en juin, Geronimo Rulli pourrait avoir disputé son dernier match a Rennes, il y a près de deux mois.

Montées / Descentes

Enfin, faire une croix sur la fin du championnat 2019/2020 implique de prendre des décisions importantes concernant les montées et les descentes en Ligue 1, en Ligue 2 et en National 1.

Également déterminer à quelle date on fige les classements. À Montpellier, on espère que c'est à la 27e journée que l'on gèlera le classement, "date" à laquelle tous les clubs possèdent le même nombre de matchs disputés : cela permettrait aussi une éventuelle qualification en Coupe d'Europe pour la Paillade, avec une septième place, au classement.

Dans tous les cas, il apparaît impossible de permettre aux supporters de revenir au stade avant plusieurs mois. Peut-être pas avant janvier 2021, au minimum.