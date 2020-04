coronavirus : près de 1,5 milliard d'euros de prêts garantis aux entreprises de Normandie

10268 entreprises de Normandie ont bénéficié à la date du 24 avril de près 1,418 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat selon les chiffres du Ministère des finances.

Le dispositif de prêts garantis par l’État permet aux entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique de demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie.

Il s'agit dans l'immense majorité de très petites entreprises (90,54%). Elles ont obtenu un peu plus de la moitié du montant de ces prêts (0,741 milliards d'euros).

Si 413 petites et Moyennes entreprises normandes seulement (4,02% des bénéficiaires) ont bénéficié de ces prêts garantis, elles représentent 34,95% des montants accordés.

Parmi les secteurs d'activités, un peu plus d'un quart sont des entreprises de commerce réparation autos et motos (27,07%), d'hébergement et de restauration (17,66%) et la construction (12,57%).