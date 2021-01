Coronavirus PSG : Positif au covid-19, Mauricio Pochettino donne de ses nouvelles

Ses joueurs et son staff sont arrivés en fin de matinée sur Angers alors que lui est chez lui à l'isolement. Mauricio Pochettino est positif au covid-19, un deuxième test l'a confirmé hier. Situation qui a obligé l'entraîneur parisien a se mettre à l'isolement pour plus ou moins 7 jours.

Afin de donner de ses nouvelles, Pochettino a posté un message sur les réseaux sociaux en début d'après-midi. L'air un peu fatigué mais sans trop de symptômes nous explique-t-on au club, le technicien argentin a posté un message d'une petite minute :

Je me sens bien. Je suis le protocole sanitaire de la France, sous la supervision des médecins du club. Je me trouve, logiquement, à l’isolement, tout seul chez moi. Je vous tiendrai au courant. J’espère que je serai bientôt négatif. J’espère bientôt retrouver l’équipe et faire ce que j’aime : être impliqué dans le football. Faîtes attention à votre santé.