Coronavirus : report du match de Nîmes face à Valenciennes samedi ?

La rencontre de Ligue 2 entre le Nîmes Olympique et Valenciennes, programmée au stade des Costières ce samedi 15 janvier, va certainement devoir être reportée. C’est en tout cas la demande des dirigeants du club nîmoi. Selon nos confrères de Midi Libre, huit joueurs et cinq membres du staff sont désormais testés positifs au Covid 19. Soit treize membres du groupe professsionnel. Surtout, il manque aux Crocos les trois gardiens de but : Bratveit (malade), Dias (Covid) et Nazih (blessure).

La Ligue de football professionnel devrai m’y trancher d’ici demain, jeudi.