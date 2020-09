Coronavirus - Rugby - Un joueur de Compiègne positif, vingt joueurs d'Amiens testés

Le club de Compiègne a prévenu le Rugby Club Amiénois ce mardi 1er septembre. L'un des joueurs compiégnois ayant participé au match amical contre le RCA ( deux équipes de Fédérale 3) le week-end dernier au stade Charassain à Amiens a été déclaré positif au Covid-19. Les dirigeants amiénois ont décidé de faire tester dès que possible les joueurs potentiellement contaminés.

" Il n'y a pas de raison d'isoler l'ensemble de notre club mais nous avons ciblé vingt joueurs présentant le risque d'avoir été en contact avec le joueur de Compiègne lors de ce match amical", explique le président du RC Amiens Joël Nayet. "Nous allons les faire tester d'ici à la fin de la semaine. La priorité est la santé des joueurs, ça n'est qu'une pratique amateur il faut d'abord protéger le groupe".

Joël Nayet: "Plus qu'une hantise, une angoisse!"

"Nous sommes sous protocole sanitaire depuis le reprise des entraînements mais c'est malheureusement un cas qui en appelle d'autres dans ce championnat qui risque d'être très perturbé, très agité" soupire Joël Nayet. "Plus qu'une hantise c'est une angoisse parce que dans un sport de contacts comme le rugby _les cas risquent de se multiplier_. Tout ce qu'on pourra faire pour isoler tout de suite les gens qui pourraient être touchés sera bénéfique pour l'ensemble du groupe. Mais un test est valable une journée le lendemain il ne l'est plus, c'est une pratique que je vais qualifier d'usuelle dans les clubs, une habitude malheureusement avec laquelle il va falloir se familiariser."

Si tout va bien, le RC Amiens doit débuter son championnat de Fédérale 3 à Roubaix le dimanche 13 septembre. Compiègne de son côté sera attendu à Epernay.