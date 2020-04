Coronavirus : «On se prépare comme si on devait reprendre» Max Marty manager du GF38

Alors que la Ligue de Football Professionnel envisage une reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 le 17 juin, Max Marty, le manager du GF38, évoque les difficultés d’une telle reprise.

France Bleu Isère : Max Marty bonjour. Comment va le GF38 après un mois de confinement ?

Max Marty : "Le GF38 va plutôt bien humainement, un employé du secteur administratif été touché, mais il n'a pas été hospitalisé. Donc on a pas été impacté par le Coronavrius, c'est une bonne chose.

Après dans notre fonctionnement c'est une situation historique, car nous sommes à la base une entreprise de spectacle et aujourd'hui on fait partie des entreprises touchées. Nos joueurs après avoir eu une quinzaine de jours de congés, négociés avec leur syndicat, sont aujourd'hui comme l'ensemble des administratifs, au chômage partiel."

La Ligue envisage une reprise le 17 juin, est-ce que cela vous parait possible, raisonnable ?

"Il y a plusieurs choses. D'abord il y a l'aspect philosophique, aujourd'hui le plus important c'est la maladie, c'est le virus, c'est que les gens se soignent. On trouve, avec le président Stéphane Rosnoblet, un peu indécent qu'on ne parle chez nous que de droits télé, que d'argent, que de matchs à huis clos. Le foot c'est un spectacle populaire qui doit être partagé, et aujourd’hui on subit un peu les choses. Maintenant est-il raisonnable que l'on reprenne le 17 juin ? La ministre des sports nous le dira, l'UEFA nous le dira. C'est encore très loin. Nous ne sommes que mi-avril, beaucoup de temps va encore se passer. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Au moment où l'on se parle cela me parait très difficile et complexe, mais dans deux mois, ça sera peut être réalisable. On est à la disposition du foot, on est des compétiteurs, on aime jouer, on veut jouer. Moi aujourd'hui j'ai un sentiment perso, et j'ai un sentiment professionnel. Et dans le cadre de mon sentiment professionnel j’organise la reprise. Un éventuel petit stage, un match amical, comment faire pour que le gens soient le mieux préparer possible. Car enchaîner 10 matchs en 5 semaines ça veut dire être prêt physiquement, ça veut dire avoir la totalité de son effectif avec soit, donc rapatrier ses étrangers, mais en tout cas on se prépare, comme si on devait le faire."

Personnellement vous n’y croyez pas ?

"Personnellement, aujourd'hui je n'ai pas les éléments et les clefs qui me font penser que je ne fais prendre aucun risque à mes salariés, donc c'est une responsabilité forte. Mais dans un mois je les aurais peut-être, et dans deux mois je les aurais surement. Je suis dans une relation de confiance avec les instances, mais au moment où je parle, je n'ai pas ces éléments qui me permettent de dire : Comment je vais me déplacer ? Est-ce qu'un hôtel va être ouvert ? Qu'est-ce que je vais manger ? Est-ce que les gens de l'hôtel vont être testés ? Est-ce que je vais être obligé de tester mes joueurs tous les trois jours car quand ils vont rentrer chez eux ils ont des enfants à l'école ou à la crèche ? Si j'ai deux, trois cas de joueurs impactés comment je finis la saison ? J'ai tout un tas de questions en tant que responsable. On travaille pour une reprise, mais au moment où je vous parle je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas coché toutes les cases pour que la sécurité soit respecté à 100 %."

Si le championnat ne reprend pas le GF38 est-il en danger ?

"Pas du tout. On a cette chance d'avoir une petite voilure, un petit budget, peu d’administratifs, une masse salariale très raisonnée. On avait l'an dernier la 19ème masse salariale de Ligue 2. Nous on fait partie des clubs qui seront moins impactés, quand on regarde la Ligue 1 et Ligue 2, beaucoup sont ultra-dépendants des droits télé. On l'est nous globalement, mais on ne l'est pas sur la fin de saison, et en tout cas sur les 40 clubs professionnels on va faire partie des deux ou trois les moins impactés par ce sujet si la saison ne reprend pas. Donc on est assez à l'aise sur ce sujet. Vous savez on boude parfois en interne, moi je discute avec mon président pour avoir des salaires plus importants, pour déplacer tel budget, aujourd'hui je m’aperçois que c'est lui qui a raison. Dans la situation actuelle on est très heureux d'être au GF38, et d'être serein sur ce sujet, même si on sera impacté, il ne faut pas croire. On a en gros un million d'euros en jeu sur les droits télé, on a un peu en jeu sur les ventes de joueurs. Automatiquement il y a des incertitudes, on est impacté, mais en pourcentage on est beaucoup moins impacté que les autres. Cette façon de travailler, cette façon d'organiser le club nous rend plus serein."