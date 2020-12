Le club de football de Niort n'en a pas fini avec le coronavirus. Six cas ont été confirmés après des tests réalisés ce mardi avant la reprise de l'entraînement.

Coronavirus : six cas positifs chez les Chamois niortais

Les Chamois niortais ont repris l'entraînement ce mercredi 30 décembre, pas au complet. Des tests covid-19 ont été réalisés ce mardi. Résultat : six cas positifs. Quatre chez des joueurs et deux dans le staff. "Leur santé est bonne, ils sont isolés et suivis par le docteur du club", nous indique le directeur sportif des Chamois Mikaël Hanouna.

Le coronavirus avait conduit à l'annulation du dernier match de l'année face à Valenciennes le 22 décembre 2020. Trois joueurs avaient été testés positifs avant cette rencontre et le jour du match 12 membres du club, joueurs et staff, présentaient des symptômes.

Les Chamois niortais, 9e au classement de Ligue 2, doivent reprendre la compétition le 5 janvier avec au programme un déplacement à Rodez.