PSG : trois joueuses ont été testées positives au coronavirus

"Les résultats des tests de dépistage sérologiques et PCR, effectués avant la reprise de l’activité, font apparaître trois cas positifs à la COVID-19 : deux joueuses de l’équipe U19 et une joueuse du groupe professionnel", indique le club parisien dans un communiqué. Les joueuses du PSG avaient effectué cette semaine leur retour à l'entraînement. Cette reprise avait débuté par une batterie de tests et notamment des dépistages sérologiques et PCR.

L'identité des trois joueuses n'a pas été dévoilée. Le club parisien précise qu'un protocole sanitaire strict est mis en place. Il concerne aussi bien l'équipe masculine que l'équipe féminine. Les trois joueuses ont été placées à l'isolement. Un peu plus tôt dans la semaine, le PSG avait indiqué qu'une série de tests dans l'équipe masculine avaient permis de détecter trois cas antérieurs de covid-19 chez les joueurs, qui n'étaient plus contagieux.