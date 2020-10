VIDÉO- Coronavirus : "Tu n'es pas Zlatan, alors ne défie pas le virus", Ibrahimovic invite à porter le masque

Testé positif en septembre dernier au Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic a décidé de sensibiliser la population à sa façon. Connu pour son ego, l'ancien attaquant vedette du PSG qui joue désormais au Milan AC, invite la population à ne pas défier le virus et à porter le masque.

En dehors des terrains, Zlatan Ibrahimovic n'est jamais aussi bon que quand il s'amuse de son ego surdimensionné. À 39 ans, l'attaquant star participe à un spot de sensibilisation pour le port du masque.

Le virus m’a défié et je l’ai vaincu. Mais tu n'es pas Zlatan

C'est à l'appel de la région Lombardie que Zlatan Ibrahimovic a dit oui pour inciter la population italienne à porter le masque. Dans un clip court, l'attaquant suédois rappelle d'abord qu'il a été touché par le Covid-19. "Le virus m’a défié et je l’ai vaincu" et de rajouter du haut de son ego "Mais tu n’es pas Zlatan, ne défie pas le virus". Dans la suite de cette vidéo qui fait bien sur le buzz sur les réseaux sociaux, Zlatan assène "respecte les règles, la distanciation et porte le masque, toujours".