Coronavirus : "Un cataclysme pour le foot français" selon le directeur sportif des Girondins de Bordeaux

Invité de France Bleu Gironde ce mardi, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux Alain Roche est revenu sur les conséquences économiques de la crise sanitaire pour le football français. Un "cataclysme" selon lui, qui va compliquer le mercato d'hiver pour les Marine et Blanc.

Un "cataclysme" pour le football français. Alain Roche, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, a rappelé ce 5 janvier sur France Bleu Gironde l'impact économique de la crise sanitaire sur les clubs de football français : "Il y a des pertes colossales, de 400 millions d'euros."

Aux conséquences économiques du Covid-19 s'ajoutent celles des droits de diffusion des matches de Ligue 1, chamboulés par le retrait du diffuseur Mediapro. "On ne sait pas ce qu'il va se passer avec Canal +", l'un des potentiels prochains diffuseurs du championnat, a précisé Alain Roche. "Je crois que tout le monde essaie de serrer les boulons du mieux qu'il peut."

Cette situation économique catastrophique va aussi avoir des conséquences sur le mercato d'hiver, explique le directeur sportif des Girondins de Bordeaux : "Ce sont des situations difficiles pour les joueurs et pour les clubs, il y a des ambitions de part et d'autre. Mais s'il y a un départ" du club de football bordelais, ce sera "avec un accord commun. Il faut qu'on tente d'ajuster l'effectif" pour qu'il soit "compétitif", explique Alain Roche.

Ben Harfa forfait pour le déplacement à Metz

Sur le terrain, les Marine et Blanc entament l'année 2021 avec un déplacement à Metz, ce mercredi 6 janvier. Un match "très important" pour le directeur sportif des Girondins, après "la défaite" 3 buts à 1 face à Reims fin décembre. "Il faut réagir le plus vite possible, donc l'objectif c'est d'obtenir un très bon résultat pour remonter au classement", prévient Alain Roche.

La rencontre Girondins de Bordeaux - Metz, à suivre en direct sur France Bleu Gironde, se jouera cependant sans Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif est blessé à la cuisse. On ne connaît pas la durée de son indisponibilité.