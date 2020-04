Coronavirus : « un grand merci aux personnels soignants » Baptiste Valette, gardien de but de l’ASNL

Les joueurs de l’ASNL sont en chômage partiel et ont peu de visibilité sur la reprise du championnat de Ligue 2. En attendant un retour sur les terrains, chacun essaye de trouver un équilibre entre la vie de famille et l’entraînement, à l’image du gardien de but, Baptiste Valette.

L'ASNL ne reprendra pas l'entraînement le 6 avril comme prévu. Les joueurs voient leur chômage partiel courir et n'ont aucune information sur la date de reprise en forêt de Haye. Avec le prolongement du confinement, il faut donc jongler entre la vie de famille et continuer à s'entraîner.

Rencontre avec le portier de l'ASNL, Baptiste Valette qui s'organise pour vivre le mieux possible ce confinement :

"Ces heures sombres pour notre humanité sont des moments difficiles. Ce confinement l’est également car je suis quelqu'un qui aime bien sortir, me balader, manger au restaurant et faire toutes autres activités extérieures avec ma famille. Du coup c'est assez frustrant mais nous prenons notre mal en patience comme tout le monde."

Cette période très spéciale laisse t-elle du temps pour penser au football ?

"Je pense tous les jours au foot et c'est ce qui est assez difficile dans cette période mais je continue à m'entraîner et à me tenir prêt à reprendre", précise Baptiste Valette qui sur la suite à donner après le confinement ajoute :" Très sincèrement, je ne sais pas quoi dire sur la fin de notre saison. Il serait bien de la terminer pour que celle-ci ait un sens, mais d’un autre côté, je n'ai pas non plus envie de jouer un match tous les trois jours en plein été. J'espère simplement que les meilleures décisions seront prises pour le bien des clubs et des joueurs."

Avant la décision des instance du football il faudra encore de la patience pour meubler les prochaines journées ?

"Le matin je m'occupe de mon fils pendant que ma femme s'octroie du temps pour travailler. Je joue à toutes sortes de jeux avec lui, il m'arrive même de le déguiser en gardien de but et de faire des petits entraînements. En fin de matinée je fais une séance de sport ou un footing. L'après-midi nous jouons aux cartes ou à d'autres jeux de société. Nous profitons également du jardin et le soir nous regardons des films ou des séries à la télévision. Voilà comment j'occupe le plus clair de mon confinement en famille."

Ces instants m’empêchent pas le natif de Sète de penser aux personnels soignants:

"Je voudrais leur adresser un grand merci pour tout le travail qu'ils effectuent au quotidien pour nous sortir de cette crise sanitaire et leur dire que je suis de tout cœur avec eux."