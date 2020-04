Coronavirus : Un maillot historique du GF38 mis en vente aux enchères pour le personnel soignant

C'est une tunique unique. Le 15 février 2008, pour l'inauguration du Stade des Alpes, le GF38 porte un maillot exceptionnellement jaune et bleu, les couleurs du Dauphiné. Ce soir là, Grenoble bat Clermont 2-0 et Franck Dja Djédjé en ouvrant le score à la 19ème minute devient le premier buteur de l'histoire de l'enceinte grenobloise.

Maillot offert par Stéphane Gilli, ancien adjoint du GF38

C'est ce maillot que met donc en vente sur son site internet Cyril Dumoulin. Depuis la fin mars, le handballeur formé à Bourgoin-Jallieu et devenu ensuite champion du monde et champion d'europe, a lancé une série d'enchères solidaires pour venir en aide au personnel soignant. Et cela fonctionne très bien, les objets affluent de toute la France. Il y a eu par exemple pour la médaille de Raynald Denoueix, plus récemment le maillot du Tourmalet de Thibaut Pinot, et donc le maillot de Franck DjaDjédjé.

Ce maillot était en possession de Stéphane Gilli, l'adjoint du GF38 entre 2007 et 2010. Vous pouvez enchérir sur le site internet de Cyril Dumoulin.