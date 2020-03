Coronavirus : un second weekend sans foot pour les supporters du FC Metz, et si on se changeait les idées ?

Voilà deux semaines, que le FC Metz n'a plus joué en Ligue 1. La crise sanitaire du Covid 19 a contraint le foot français à se mettre à l'arrêt pour une durée indéterminée. Pour tous les amoureux du club à la Croix de Lorraine qui se sentent déjà en manque, voici une sélection de matchs référence établie par des acteurs et observateurs des Grenats. Une sélection effectuée lors de la dernière émission de 100% Grenat.

Vincent Hognon et un certain derby lorrain.

Le coach du FC Metz retient deux matchs clés : le dernier joué par son équipe, le 7 mars, à domicile contre Nîmes (2-1) et un derby lorrain qui s'est disputé en Ligue 2, en janvier 2019 (vidéo) . Contre son son voisin rouge et blanc, les Grenats se sont promenés, offrant une splendide victoire au club à la Croix de Lorraine (3-0)

Quand Stéphane Borbiconi a mis la clim au Vélodrome

L'ancien défenseur du FC Metz, Stéphane Borbiconi garde un très bon souvenir d'un déplacement au stade Vélodrome, en août 2004. Ce jour-là, les supporters de l'OM découvrent le talent d'un certain Franck Ribéry. Porté par son attaquant de poche, le club à la Croix de Lorraine s'impose 3 buts à un (vidéo). Et Stéphane Borbiconi en profite d'ailleurs pour marquer un but de la tête.

Coach Hinschberger et une demi-finale de la Coupe de France 1984

L'ancien joueur et entraîneur du FC Metz a vécu beaucoup d’émotions fortes avec son club de cœur : qualification historique en coupe d'Europe face au Barça en 1984, Coupe de France 84 et 88, Coupe de la Ligue 86, montée en Ligue avec le FC Metz en 2016. Mais son match de référence, c'est une demi-finale retour de la Coupe de France contre le FC Nantes. Philippe Hinschberger se souvient d'une ambiance incroyable à St Symphorien, avec certains spectateurs sur le toit du stade. Buteur à l'aller (2-1), l'ancien Grenat récidive au retour et qualifie ainsi son équipe pour la finale de la compétition (vidéo).

Le coach de l'US Forbach, fan absolu de Carmelo Micciche

Alexandre Luthardt, l'entraîneur de l'US Forbach (R1) se souvient d'un match de fou à St Symphorien, à la fin des années 90. Le 10 décembre 1989, le FC Metz accueille l'OM de Chris Waddle et de Jean-Pierre Papin. Et c'est un certain Carmelo Micciche, l'un des plus talentueux joueurs de l'histoire du FC Metz, qui a donné la victoire aux Grenats (3-2 ; vidéo).