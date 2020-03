Coronavirus : une 2e semaine d'entraînement confiné pour le FC Metz et le Metz Handball

Le FC Metz et le Metz Handball sont à l'arrêt depuis plus de 10 jours maintenant. Confinés à leur domicile, pour cause de Coronavirus, les Grenats et les Dragonnes, n'ont pas intérêt à se tourner les pouces. Les préparateurs physiques des 2 clubs veillent au grain et concoctent des séances pour que les footballeurs et les handballeuses gardent la forme. Objectif : ne pas être largués, lorsque le championnat reprendra.

Le colis de Florian Simon

Les 27 joueurs de l’effectif professionnel des Grenats ont dû suivre la semaine dernière un programme individualisé, axé sur l’entretien de sa condition physique. Du gainage, de la cardio et un peu de course à pied. Pour cette nouvelle semaine de travail, chaque grenat a reçu un petit colis préparé par le préparateur physique, Florian Simon.

Florian Simon, le préparateur physique du FC Metz et son colis spécial " confinement " Copier

Les membres du staff restent en contact permanent avec les coéquipiers d’Habib Diallo qui ont reçu aussi les conseils d’un diététicien.

Très utilisée sous l’ère du technicien belge José Riga, en 2015, le senseball est également de retour. Un petit ballon reliée à la cheville du joueur par une petite ficelle élastique. L’idée, c’est d'entretenir sa technique ou au pire de priser quelques vases.

Le Mosellan Rémi Oudin s'entraîne dans son jardin de l'agglomération bordelaise

Les appareils de musculation du frangin

Au Metz Handball, Marion Maubon a été autorisée, la semaine dernière, à rejoindre Bordeaux, où vit son frère. L'internationale tricolore reçoit quasiment chaque jour par mail des consignes du préparateur physique des Dragonnes. Là aussi du gainage, de la cardio. Elle s’entraîne aussi sur des appareils de musculation qui appartiennent à son frère.

Entre deux séances, elle garde aussi ses neveux puisque son frère et sa belle-sœur ne télé travaillent. Pour le moment, les parquets et la compétition ne lui manquent pas trop. Le championnat et la Ligue des Champions, " c’est pas la priorité du moment " selon elle.