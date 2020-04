Coronavirus : vers une fin de saison définitive de la Ligue 1 et du Top 14

A-t-on assisté aux derniers matches de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Ligue 2, Top 14 et Pro D2 mi-mars, date de suspension de ces championnats en raison de la pandémie de coronavirus ?

Lors de la présentation du plan de déconfinement ce mardi à l'Assemblée nationale, Edouard Philippe a assuré que toutes les grandes manifestations sportives, culturelles et tous les événements regroupant plus de 5.000 participants ne pourraient se tenir avant le mois de septembre.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé le Premier ministre.

Saison 2019-2020 définitivement terminée ?

Le gouvernement a-t-il sonné le glas de la saison 2019-2020 ou bien une reprise de cette saison est-elle possible au mois de septembre (au mieux) ?

L'hypothèse privilégiée par la Ligue de football professionnel (LFP), à savoir reprendre la Ligue 1 le 17 juin à huis clos, et la terminer le 25 juillet, est caduque, générant une immense incertitude financière pour un secteur très dépendant de ses droits TV.

Les responsables des ligues professionnelles de foot (LFP) et de rugby (LNR) doivent désormais trancher - en concertation avec les acteurs du monde du sport - entre deux options : soit finir la saison 2019-2020 lorsque les conditions seront réunies pour rejouer. ; soit arrêter de manière définitive en attaquant directement la saison suivante.

La stabilité économique du monde du ballon rond risque d'être mise à l'épreuve : "Si on est obligé de reprendre en août, il est fort probable que la saison s'arrête maintenant, sinon on tuera la saison prochaine", a résumé le président d'un club de Ligue 1 auprès de l'AFP, très inquiet.

Concernant le rugby, la déclaration du Premier ministre a le mérite de clarifier la situation : la LNR avait déjà validé la solution d'une reprise en septembre en raison d'une période de tests et de réathlétisation estimée entre huit et douze semaines. Reste à savoir si la saison actuelle sera achevée avant de passer à la suivante, censée débuter le week-end du 5 et 6 septembre.

Pas de match à huis-clos

Selon une estimation du ministère des Sports, les pertes pour les six sports professionnels majeurs (football, rugby, cyclisme, handball, volley-ball, basket-ball), s'élèveraient à 1,45 milliard d'euros en cas de non reprise des championnats. Dont 1,16 milliard d'euros pour le seul football professionnel (clubs de L1 et L2).

Le Ministère des sports a également précisé à l'AFP qu'il ne pourrait pas y avoir de compétition "même à huis-clos" avant fin juillet, laissant néanmoins la possibilité de la tenue de certains matches en août. Ce qui pourrait permettre à Lyon et au Paris SG de terminer leur parcours en Ligue des champions courant août, comme envisagé par l'UEFA.

Si le foot et le rugby ne terminaient pas cette saison 2019-2020, il faudrait également trancher les classements de Ligue 1, Ligue 2, Top 14 et Pro D2 qui déterminent les titres, les montées, les descentes et les places européennes. Avant d'entamer sereinement la saison 2020-2021.