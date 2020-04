Coronavirus - Xavier Thuilot, directeur de l'ASSE: "On espère remplir plusieurs stades de France"

"C'est simple et ludique." Le directeur de l'AS Saint-Étienne, Xavier Thuilot, est fier de cette collecte de fonds lancée en fin de semaine dernière pour soutenir la recherche à l'hôpital de Saint-Étienne. Un écho bien sûr à la finale de la coupe de France que l'ASSE attend de disputer contre le PSG, et qui fonctionne déjà très bien.

Plus de 40.000 euros déjà récoltés

En moins de quatre jours, plus de 30.000 euros ont été récoltés, en plus du don initial versé par l'association du club ASSE Cœur-vert à hauteur de 10.000 euros, explique Xavier Thuilot. "L'idée c'est de remplir virtuellement le stade de France, même plusieurs fois peut-être. On a mis la place à un euro pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais on a du préciser que ça ne donnait pas accès à la finale. (sourire) [...] On espère qu'elle se jouera pas trop tard et avec du public. Car le notre sera très présent. Mais il faut surtout respecter les consignes pour aider ceux que par nos dons on aide et ne pas leur rendre la vie plus compliquée en sortant de notre confinement."

Le lien pour faire votre don. ->>> https://www.asse.fr/don-covid/

Vers une baisse des salaires des joueurs

Lors d'une conférence de presse dimanche, Bernard Caïazzo, le président du syndicat Première Ligue représentatif d'une grande partie des clubs de Ligue 1 et président du conseil de surveillance de l'ASSE, a ouvert la porte à la mise en place d'un salary cap généralisé pour aider les clubs à sortir de la crise qu'ils traversent. Une idée qui fait son chemin même si aucune mesure de ce type n'a encore été prise à l'AS Saint-Étienne, précise son directeur général.

"Y a une démarche qui a été entamée entre le syndicat des joueurs et le syndicats des clubs pour définir un cadre général de cette participation des joueurs à l'effort collectif. On attend la position générale pour agir. L'objectif étant que pour la fin avril on est un dispositif à proposer à tout le monde. Après rien empêche les clubs de négocier plus en fonction de leurs situations propres."

