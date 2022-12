Corse : Comment la communauté marocaine prépare-t-elle la demi-finale France-Maroc ?

Chargé de symboles, ce duel inédit en Coupe du monde de football peut consacrer la régularité des Bleus, en quête d'un doublé historique et d'une troisième étoile, ou l'insouciance des Lions de l'Atlas.

Invitée de la rédaction d’RCFM, Najouar El Berrak, la Consule Générale du Royaume du Maroc, n’a pas donné de consigne particulière à ses ressortissants.

« Ce sont mes compatriotes qui m’ont donné des consignes » a-t-elle indiqué. « Quel que soit le résultat du match, ils vont célébrer […] car nous sommes en demi-finale, nous sommes déjà gagnants ».

Concernant les incidents qui seraient survenus lors de la victoire du Maroc, en quart de finale, face au Portugal, notamment sur le boulevard Paoli de Bastia, la Consule Générale du Royaume du Maroc dit qu’il s’agit d’un « petit débordement » qui a eu lieu, « il faut garder le bon esprit des manifestations sportives. C’est un non-événement » a-t-elle ajouté, alors que ces incidents ont fait l’objet d’une condamnation, par voie de communiqué de presse, par le mouvement Ghjuventù di Manca qui a fait état « selon des témoignages, de violences à caractère raciste » ainsi que de « menaces et brutalités aux airs de ratonades ».

Loin des polémiques, cette demi-finale du Mondial 2022, France-Maroc, qui se jouera ce mercredi soir, à 20 heures, au stade Al-Bayt, déchaine les passions des plus jeunes, dans le calme et la bonne humeur. C'est le cas à l'Entente Gallia Salines, entre supporters du Maroc et de la France. Survêtement noir et jaune aux couleurs du club, Nael, 12 ans, doit faire un choix difficile pour ce match. « Moi, je suis d’origine marocaine, mais j’habite en France. Je suis quand même pour le Maroc et j’espère un beau match » lance-t-il dans un large sourire. Et ce qui lui plait dans cette équipe marocaine... « Ils font beaucoup de passes, ils font beaucoup tourner, c’est très bien ».

Pour Antoine, le Maroc est un adversaire surprenant... « Très surpris par ce pays africain qui arrive pour la première fois très joliment en demi-finale, ils jouent très bien et ils méritent ».

Ce supporter des Bleus n'a que ce match en tête, tout comme ses copains... « On en parle souvent, c’est vrai qu’on est beaucoup de Français et de Marocains, et on rigole beaucoup ».

Idem pour Pierre-Charles, qui préfère quand c'est la bande de Kylian Mbappé qui l'emporte... « C’est important parce qu’on voit un pays qui gagne, surtout quand c’est la France qui gagne ».

Dounia, de son côté, est émerveillée de voir les Lions de l'Atlas en demi-finale de la coupe du monde. « Je suis très fière parce que je suis Marocaine. Je suis l’équipe depuis que je née. Je pense que c’est l’équipe la plus forte cette année ».

Une passion dont se réjouit Soni, leur éducateur. « Ils se macagnent, ils se disent "nous ont va gagner", "non c’est nous", ça reste bon enfant ».

Alors… France ou Maroc en finale face à l’Argentine ? La réponse ce soir.

Reportage : Laurent Di Fraya