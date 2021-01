Corse Covid : le centre de formation de l'ACA touché

Après le GFCA, le centre de formation de l'ACA est lui aussi victime de l'épidémie de Covid -19. Il s'agit en fait de quatre élèves de la même classe du Lycée Saint Paul qui ont été contaminés, de jeunes footballeurs en formation au sein des deux clubs. L'un des quatre est membre du centre de formation de l'ACA où le virus s'est ensuite propagé puisqu'une dizaine d'autres jeunes de ce centre ont également été contaminé selon les résultats des tests immédiatement demandés par le club et effectués ce mercredi. Tous ont été, comme le veut la procédure sanitaire, immédiatement mis à l'isolement.

"Par précaution, nous avons décidé de fermer le centre pour la semaine" - Patrick Léonetti, Directeur du Centre de l'ACA Copier

Suspension des entrainements

Par mesure de précaution, les dirigeants de l'ACA ont également fait tester l'ensemble des jeunes joueurs du centre, ainsi que leurs éducateurs et les personnels administratifs, soit un total de 80 personnes. Aucun nouveau cas n'a été détecté ! Toutefois, Patrick Léonetti, le Directeur de ce Centre, a préconisé une suspension des entrainements et une fermeture des installations, au moins jusqu'au mercredi 20 janvier et la réalisation de tests de contrôle pour l'ensemble des personnes fréquentant le centre, 80 personnes donc, priées de rester chez elles.

De manière annexe, une campagne de dépistage a été organisée ce vendredi au sein du Lycée Saint Paul d'Ajaccio où les cas ont été révélés. Des tests RT-PCR sont ainsi proposés à destination des élèves de l'établissement mais également des personnels, mais sur la base du volontariat.