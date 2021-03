Corse : un plan de modernisation pour le stade de Furiani

Le nouveau chantier annoncé pour le stade de Furiani se réaliserait en deux temps selon l’annonce faite par le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgu. La première phase sera lancée très rapidement afin de remettre à niveau les installations en prévision d’une accession du club utilisateur, le SCB, en Ligue 2 (ndlr : le Sporting est actuellement leader du National avec une confortable avance sur ses poursuivants à 11 matchs de la fin du championnat). Des remises à niveau afin de répondre au cahier des charges de la LFP et notamment de la licence club. Cette mise en conformité permettra au SCB de bénéficier des points nécessaires à cette licence et à la subvention de la Ligue qui va avec. Ces premiers travaux concernent notamment l’installation d’une nouvelle sonorisation et la pose de un voire deux écrans géants.

Une pelouse hybride et un stade entièrement couvert

Enfin un toit pour la tribune ouest © Maxppp - Xavier Grimaldi

Dans un deuxième temps et après études, la CAB souhaiterait avoir un stade entièrement couvert. Il faudra donc installer un toit au-dessus des deux tribunes restantes, les tribunes est et ouest. Une modernisation des buvettes est également actée. Au-delà des infrastructures, un dernier projet concerne le terrain de jeu. La pelouse actuelle serait remplacée par une pelouse de type hybride (naturelle et synthétique). Ce nouveau type de pelouse, privilégiée par beaucoup de clubs aujourd'hui, nécessitera moins d'entretien et permettra surtout de supprimer le recours à la luminothérapie qui procure à la collectivité un surcoût annuel de près de 300.000 euros. Cette installation permettra également d’accueillir des manifestations culturelles comme des concerts. « Ce serait un moyen de recettes supplémentaires pour le club », soutient le président de la CAB. « Nous sommes sur un projet global, souligne-t-il, un projet onéreux de 6 à 7 millions d'euros, qui devrait permettre enfin aux supporters du Sporting d’avoir une infrastructure digne de ce nom après des années et des années de disette »

Ces projets pourraient être inscrits au Plan de Transformation et d'Investissement en Corse (PTIC), anciennement appelé PEI.