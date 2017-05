Corsica / Nigeria

La Squadra Corsa rencontre la sélection nationale du Nigeria ce vendredi soir à 20h à Ajaccio au stade François Coty de l'ACA.

Les championnats de Football terminés, c'est à la Squadra Corsa que revient l'honneur de boucler cette saison 2016 / 2017. La sélection de footballeurs corses, professionnels ou amateurs, dirigée par André Di Scala effectuera ce vendredi soir sa sortie annuelle. Elle affrontera l'équipe du Nigeria, l'une des meilleures équipes Africaines du moment, huitième de finaliste à la Coupe de monde 2014 au Brésil et demi-finaliste des JO 2016. Cette rencontre qui débutera à 20h et sera précédée d'un lever de rideau entre Journalistes et hommes politiques.

Fieri d'accoglie à a #CTC a squadra di u #Nigeria è a Squadra Corsa pic.twitter.com/8wwZ3EydyD — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) May 25, 2017

La sélection honorifique insulaire se réunit tous les ans afin de rassembler les meilleurs joueurs d'origine corse sous son maillot. L'année dernière elle avait affronté le Pays Basque et s'était inclinée aux penalties. Dans son histoire l'équipe corse reste toutefois invaincue dans le temps réglementaire. Mais privée de plusieurs de ses cadres blessés comme Sébastien Squillaci ou Vincent Marchetti, la squadra aura fort à faire. André Di Scala le président de la « Corsica Football Association » s'attend à un match compliqué. « C’est une grande nation du football, des joueurs qui jouent dans les championnats Anglais et Allemand, si nos clubs corses ne font pas une coupe d’Europe un jour ce sera difficile de les revoir jouer. Il y a des absents, dont deux joueurs qui n’ont pas repris avec leurs clubs et donc décemment on ne peut pas les faire venir. Quand on a la prétention d’être grand il faut se frotter à des nations importantes. C’est bien pour les jeunes, qu’ils fassent voir à tout le monde qu’ils ont le niveau. En 96, quand il y avait Nicolas Penneteau sur le banc de touche, ou François Modesto, ils étaient excités, les Pascal Olmeta, Laurent Casanova, Pascal Camaldini eux étaient déjà plus anciens…donc les jeunes qui montent cette année sont excités et puis les autres essaient de ne pas se faire prendre la place trop vite… »

Une rencontre qui sera marquée par plusieurs hommages, celui aux victimes de l'attentat de Manchester, mais également un autre rendu à nos confrères journalistes Paul Rossi et Dominique Figarella décédés cette année. Corsica / Nigeria, un match qui sera évoqué dès ce vendredi midi, de 12h10 à 12h30 dans le magazine de la rédaction.