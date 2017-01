Coupe de France - Girondins de Bordeaux : éviter la sortie de route à Clermont

C'est avec l'étiquette de favori mais aussi tout à perdre que les Bordelais font ce dimanche (14h15) leur entrée en coupe de France. Dans des conditions climatiques difficiles et face à un adversaire qui rêve forcément d'exploit.

Bordeaux n'a surtout pas envie de faire la Une de l'actualité sportive lundi matin. Pour leur premier match de l'année et au sortir d'un stage vivifiant sur l'île de Ré, les Girondins n'ont pas le droit à l'erreur au stade Gabriel Montpied.

Bordeaux plutôt à l'aise d'entrée en coupe de France

Si la coupe de France se nourrit des surprises (six équipes de Ligue 1 éliminées en moyenne en 32èmes depuis vingt ans) , elle fait la plupart du temps respecter la hiérarchie. Depuis 1996, Bordeaux n'a raté que deux fois le rendez-vous des seizièmes de finale, éliminé à chaque fois par des équipes de l'élite (Metz en 1999, Saint-Etienne en 2009). C'est avec cette stat en tête que Jocelyn Gourvennec et ses joueurs vont poser leurs crampons au stade Gabriel Montpied. L'entraîneur refuse d'ailleurs de parler de traquenard avant d'affronter le 10ème de Ligue 2.

Jocelyn Gourvennec : "On doit montrer qu'il y a une différence" Partager le son sur : Copier

Dans un Puy-de-Dôme placé en vigilance orange "neige et verglas" et sur une pelouse qui a été bâchée dans la semaine, Bordeaux va essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible ou, du moins, éviter de se compliquer la tâche. Un match de reprise, dix-huit jours après celui face à Nice, comporte toujours une part d'aléatoire mais Bordeaux est prévenu. D'abord parce qu'il a vu Marseille s'y imposer avec difficulté (2-1) fin octobre en coupe de la Ligue. Ensuite parce que Gaëtan Laborde, prêté en Auvergne en janvier dernier et auteur de huit buts en 18 matches, a prévenu ses coéquipiers.

En octobre, Florian Thauvin et l'OM avaient peiné à Clermont en coupe de la Ligue © Maxppp - MaxPPP

Gaëtan Laborde : "Ça va vraiment être un gros match" Partager le son sur : Copier

Si les regards auvergnats seront tournés vers le choc de la 16ème journée de Top 14 entre Clermont et Toulon dimanche soir, le Clermont Foot aimerait profiter de la venue de Bordeaux pour, une fois n'est pas coutume, voler la vedette à son encombrant voisin. Face à l'OM, le coup n'était pas passé loin, alors son capitaine espère que la leçon aura été retenue.

Cédric Avinel : "J'espère qu'on se lâchera dès le coup d'envoi" Partager le son sur : Copier

Sans Diego Rolan, puni pour être rentré trop tard de congés, Bordeaux espère éviter la glissade et préparer LE rendez-vous de son début d'année : le quart de finale de coupe de la Ligue mercredi face à Guingamp, un match qui pourrait l'amener à 90 minutes d'une finale au Stade de France.