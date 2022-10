Coupe de France : Saint-Étienne veut encore se roder avant de penser à un derby de la Loire

L’AS Saint-Étienne retrouve la Coupe de France, ce samedi après midi (15h), neuf mois, jour pour jour, après l’élimination calamiteuse dès le 8e de finale , en janvier dernier contre Bergerac, club de Nationale 2. Cette fois, pas de surprise, c’est un club de Ligue 2 qui se dresse devant les Verts, au stade Geoffroy Guichard, Rodez, 17e du championnat, un point devant les footballeurs stéphanois. Après sa victoire le weekend dernier à Amiens , l’ASSE veut profiter de cette entrée en lice en Coupe de France pour confirmer ce succès et faire le plein de confiance avant la trêve de la Coupe du Monde à partir du 12 novembre, juste après des retrouvailles d’ailleurs entre les deux clubs, en championnat cette fois.

Le coach stéphanois le dit tout net : la Coupe de France n’est pas un objectif, mais ce match est important pour rester dans une bonne dynamique. Alors comment présenter le match aux joueurs et tirer le meilleur de cet affrontement ? "Je vais leur dire qu'il faut rester sur l'état d'esprit du dernier match et certains autres avant" explique Laurent Batllès. "Il est important de surfer sur ça. Aujourd'hui on doit être capable d'imposer notre jeu contre n'importe quelle équipe".

Un derby 100% Loire au 8e tour ?

Si les Verts passent, ils offriront à la Loire une jolie fête du foot, au tour suivant, face à un club amateur du département parce que le vainqueur du match entre Roche-Saint-Genest et Montbrison-Savigneux aura l'honneur d'affronter l'ASSE au 8e tour. Alors forcément la pression monte et on se chambrait gentiment dans 100% Sainté jeudi soir entre le président de Montbrison-Savigneux Gérard Arnaud et celui de Roche-St-Genest Stéphane Kunz. Pourtant, pour que la fête du foot dans la Loire ait lieu, il y a une seule condition : que l'AS Saint-Étienne remplisse sa part du contrat et batte Rodez dans le Chaudron. Attention, donc, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour le milieu de terrain stéphanois, formé au club, Louis Mouton : "Ce serait un super match mais il n'est pas au 7e tour. Il sera peut-être au 8e. D'abord, il y a Rodez ! Si on perd ce weekend, il n'y aura rien de tout ça".

Et, si tout veut bien sourire au foot ligérien, se posera la question du lieu où se jouerait ce match de Coupe de France 100% local. Il est programmé le weekend du 20 novembre, pendant la trêve de la Coupe du Monde, à un moment où le stade Geoffroy Guichard est supposé subir quelques travaux.

ASSE-Rodez à vivre à partir de 14h30 cet après midi sur France Bleu Saint-Étienne Loire pour ce 7e tour de la Coupe de France. Coup d'envoi à 15h.