Coup de sifflet final pour la saison 2020-2021 des footballeurs amateurs creusois

Les footballeurs amateurs creusois vont pouvoir raccrocher les crampons. Les championnats régionaux et départementaux ne reprendront pas. Suspendue fin octobre à cause de la crise sanitaire, la saison 2020 -2021 est définitivement terminée. C'est donc une année blanche sans relégations, ni promotions.

Trois matches en tout et pour tout

Cette décision de la FFF n'est pas une surprise pour Vincent Perrière qui joue dans l'équipe première de Gouzon, en régionale 2. "On s'y attendait" dit-il avec regret. Cette saison tronquée se solde sur trois matches pour l'équipe de Gouzon. "On n'a plus l'impression de faire du foot de compétition, on a l'impression de faire du foot loisir et à la longue c'est pesant". Vincent Perriére espère reprendre la compétition en septembre. L'autre conséquence de cette crise sanitaire c'est la baisse du nombre de licenciés. Le district de la Creuse a vu ses effectifs chuter de 12%.