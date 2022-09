Coup de théâtre au Canet RFC, le manager général Jordi Delclos va quitter son poste

Le divorce semble inéluctable entre le club de football de Canet-en-Roussillon (National 2) et son emblématique manager général. Lors d'une réunion lundi, Jordi Delclos a annoncé son intention de quitter ses fonctions. Selon nos informations, il serait notamment en désaccord avec le projet de réorganisation du club et le rétrécissement de son champ d'action.

Contacté par France Bleu Roussillon, Jordi Delclos ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. La direction du club n'a pas non plus répondu à nos sollicitations. Ce départ intervient alors que le championnat de National 2 vient tout juste de redémarrer. À l'issue des trois premières journées, le Canet RFC est 14e au classement du groupe C (1 victoire, deux défaites).

Jordi Delclos avait rejoint le club de Canet en 2017 en tant que joueur. Ce natif de Perpignan était devenu manager général en 2020. C'est sous son commandement que le club a écrit l'une des plus belles pages de son histoire, avec une formidable épopée en Coupe de France en 2021. Vainqueur de Marseille en 16e de finale, Canet avait atteint les quarts de finale (défaite 2-1 face à Montpellier).