Coup dur pour l'ASNL : rupture du ligament croisé pour Mehdi Merghem

Blessé face à Sandhausen ce samedi, le milieu de terrain Mehdi Merghem souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, annonce l'ASNL. Il sera indisponible cinq à six mois.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'ASNL ! Son milieu de terrain Mehdi Merghem, blessé ce samedi lors du dernier match de préparation des Rouges et Blancs face à Sandhausen (3-3) souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, annonce le club. Il se fera opérer dans les prochains jours. Et devra patienter "cinq à six mois avant son retour sur les terrains".

