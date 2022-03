Coup dur pour le Clermont Foot: Cédric Hountondji victime d'une fracture du bras

Cédric Hountondji s'est blessé ce mercredi matin lors de l'entraînement. Une action banale, un duel aérien et un coéquipier qui lui retombe dessus. La plupart du temps, les deux joueurs se relèvent mais pas cette fois. Le diagnostic a été rapide, fracture de l'humérus du bras gauche. Le joueur a été hospitalisé et opéré au CHU Montpied.

La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue mais elle sera probablement assez longue. La saison de Cédric Hountondji s'est peut-être achevée ce mercredi lors de l'entraînement. Le championnat de Ligue 1 se termine dans deux mois, pas certain que le défenseur central puisse revenir à temps pour les derniers matches.

Un coup dur pour l'international béninois. Il avait déjà été sérieusement blessé cette saison au mois de novembre lors du déplacement à Saint-Etienne. Un problème aux adducteurs qui l'avait tenu éloigné deux mois et qui avait sérieusement fragilisé la défense clermontoise.

Il faudra à nouveau faire sans lui pour l'opération maintien. La situation du Clermont Foot n'est pas compromise loin de là mais elle est un peu plus inquiétante après les trois défaites consécutives que vient de subir l'équipe. Le club a besoin de toutes ses forces vives et en particulier de celui qui est un pilier de la défense. Cédric Houtondji a joué 2.045 minutes cette saison. Cela en fait le cinquième joueur le plus utilisé par Pascal Gastien, malgré sa blessure qui lui a fait rater six matches de Ligue 1.