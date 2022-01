Coupe d'Afrique des Nations : l'attaquant lavallois, Pierre-Emerick Aubameyang, très attendu avec le Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver les terrains. Ecarté par son entraîneur Mikel Arteta à Arsenal, le Gabonais né à Laval et formé en Mayenne, va rejouer ce vendredi soir. Ce sera face au Ghana lors du deuxième match de son équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute au Cameroun. Lundi, les Panthères avaient dominé les Comores, 1-0. Un match auquel n'a pas pu participer Aubameyang car la star gabonaise était à l'isolement après un test positif au coronavirus.

L'attaquant sera vraisemblablement titulaire ce vendredi soir, car même si Aubameyang ne s'est pas entraîné depuis plusieurs jours, même s'il ne joue plus avec Arsenal depuis quelques semaines, le footballeur de 32 ans reste un joueur indispensable au sein de la sélection du Gabon, explique Antoine Grognet, journaliste à RFI (Radio France Internationale) et qui suit la compétition sur place : "c'est très délicat pour un sélectionneur gabonais de se passer d'Aubameyang parce que le statut de Pierre-Emerick dépasse ses performances sur le terrain. Et sa présence dans l'équipe ne dépend pas du fait que l'attaquant d'Arsenal joue ou pas avec son club. Son statut vient de la reconnaissance des supporters gabonais parce que PEA a choisi le Gabon très tôt, choisi le Gabon plutôt que la France, son pays natal. Aubameyang, pour le Gabon, c'est un leader sur le terrain parce que c'est le meilleur joueur de son pays des dix-quinze dernières années. Il avait été désigné capitaine à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 alors qu'il était encore tout jeune. Et puis, c'est aussi un leader hors du terrain. C'est lui qui mène les négociations sur les questions de prime. Et donc, même sur une jambe, si Pierre-Emerick Aubameyang veut jouer avec le Gabon, il joue."

Pierre-Emerick Aubameyang compte 73 sélections avec le Gabon et il a inscrit 30 buts.

Le Gabon affronte le Ghana ce vendredi à Yaoundé à 20 heures.