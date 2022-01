Ce dimanche 16 janvier, les rugbymen montpelliérains se sont fait écraser par le Leinster : 89-7. C'est la plus lourde défaite française en Coupe d'Europe. Eric Michel, le président des Clapas'Cistes, le principal club de supporters du MHR, est profondément déçu.

Coupe d'Europe de rugby - MHR : "Aux yeux de la France entière, on est vraiment ridicule"

C'est la plus lourde défaite française en Coupe d'Europe de rugby (Image d'illustration)

Les rugbymen montpelliérains se sont fait corriger par le Leinster, ce dimanche 16 janvier, en Irlande (89-7), encaissant pas moins de treize essais ! C'est la plus lourde défaite française en Coupe d'Europe de rugby.

Le match s'annonçait compliqué : entre les joueurs positifs au Covid-19 et ceux qui ont été laissés au repos, il manquait plusieurs cadres. Mais pour Eric Michel, le président des Clapas'Cistes, le principal club de supporters du MHR, l'équipe n'a pas joué. "Ils étaient amorphes, juge-t-il, profondément déçu. S'ils n'étaient pas en état de jouer, ils auraient dû le dire et déclarer forfait. Là, aux yeux de la France entière, on est vraiment ridicule."