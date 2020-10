Coupe de France : 12 clubs mosellans en lice pour le 5e tour, dont Algrange qui part à la chasse !

Douze clubs de Moselle et deux du Pays Haut vont tenter ce weekend de décrocher leur ticket pour le 6e tour de la Coupe de France. L'AS Algrange veut chasser du sanglier ardennais et le héros de la précédente édition, la SSEP Hombourg Haut, veut remettre ça !

Les Spartiates à la conquête d'une étoile

Après avoir éliminé la saison passée, lors du 8e tour de la Coupe de France, les professionnels de l'AJ Auxerre, la SSEP Hombourg Haut est toujours de l'aventure, un an plus tard. Les protégés de Thierry Steinmetz, toujours invaincus en Régional 2, accueillent l'EN St Avold, qui évoluent une division au dessus, en Régional 1. Et si l'ancien buteur Hassan M'Barki est parti à l'intersaison du côté de Sarre Union, les Spartiates peuvent aussi compter sur l'expérience de l'ancien Messin et Nancéien, Ludovic Guerriero. Coup d'envoi, ce dimanche, à 16 heures.

Algrange a tiré le gros lot

Pensionnaire de Régional 3, l'AS Algrange hérité d'un sacré morceau à l'occasion de ce 5e tour de la Coupe de France. Le champion de Lorraine 2008, va défier Sedan, qui joue en National 2, l'équivalent de la 4e division. L'occasion pour les Mosellans de rappeler qu'ils ont été à une époque pas si lointaine, les fers de lance de foot régional. Coup d'envoi ce dimanche à 15 heures.

Un joli duel entre N3

Autre affiche de ce 5e tour de la Coupe de France, un duel entre deux formations de National 3 ! Ce samedi à 17 heures, Amnéville affronte Raon l'Etape. Ces deux formations sont aussi des spécialistes de la Coupe de France. La rencontre s'annonce palpitante.

Les autres rencontres de ce 5e tour

Gandrange (R2) - Thaon (N3)

Bulgnéville/Contrex/Vittel (R3) - Portugais de Thionville (R2)

Esap Metz (R2) - St Max/Essey (R2)

ES Woippy (D1) - SAS Epinal (N2)

Blainville (R2) - Uckange (R2)

Rosselange Vitry (R3) - Jarville (R1)

Valmont (R3) - Dahlenheim (R3)

Boulay (R1) - Reipertswiller (R2)

JS Audunoise (D1) - Villers (R2)

Villerupt Thil (R1) - Le Theux (R2)

Toutes ces rencontres se joueront ce dimanche, hormis Boulay qui joue samedi à 17 heures.