Coupe de France: le Clermont Foot éliminé par Bordeaux en fin de match

La logique a été respectée à Clermont. L'équipe de L1 a dominé la rencontre et marqué en toute fin de match pour se qualifier pour les 16eme de finale.

Il ne faut pas rêver, un 32eme de finale est une rencontre de coupe mais aussi et d'abord un match de reprise. Et cela s'est vu au cours d'une rencontre assez poussive entre une équipe de L2 et une équipe de L1. Enormément de déchets, peu d'intensité et pas beaucoup d'actions dangereuses, les 5804 spectateurs n'ont pas eu beaucoup d'occasions de se réchauffer.

Bordeaux a bien dominé les 45 premières minutes mais de manière stérile. La meilleure occasion était même clermontoise à la 32eme minute avec une demi-volée d'Ekobo sur un corner mal dégagé et Prior qui sauvait du bout des doigts. Les bordelais ont eu trois occasions, Malcom 15eme, Vada 20eme et surtout une tête de Lewczuk Lewzuk seul face au but mais dans les bras de Caillard. Tout cela manquait de conviction pour faire la différence.

Laborde sevré de ballon

La seconde mi-temps ressemblait à un copier-coller de la première, avec des bordelais toujours en possession du ballon et toujours sans beaucoup d'imagination à l'approche de la surface clermontoise. La meilleure animation venait des tribunes et des 300 supporters girondins qui n'ont pas cessé de chanter pour encourager leurs équipe. Même le petit rayon de soleil, ni le plongeon de Dugimont dans la surface (66eme) ne permettait pas au public du stade Montpied de s'enflammer.

Gaétan Laborde, l'ancien clermontois, n'avait pas de bon ballons et se sacrifiait, mais sans succès, dans un rôle de pivot. Les clermontois défendaient bien même si la relance était de plus en plus compliquée au fil des minutes. Finalement, c'est quand même Laborde qui faisait la différence à 3 minutes de la fin du match. Son centre était repris de près par Malcom, Bordeaux a fait le minimum, Clermont peut avoir encore une fois des regrets.