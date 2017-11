Coupe de France : Moulins Yzeure recevra Belfort et Le Puy ira à Argelès

Moulins-Yzeure recevra Belfort qui évolue dans le même championnat de National 2. Le Puy se déplacera à Argelès (Régional 1) dans le Roussillon. Les deux clubs auvergnats ont de réelles chances de se qualifier. Les matches auront lieu le week-end des 2 et 3 décembre prochains.

L'appétit vient en manger. Et dieu sait que les footballeurs bourbonnais sont passés maitres dans l'art de croquer du gros poisson. C'est quasiment devenu une tradition depuis un quinquennat. L'AS Moulins et l'AS Yzeure ont pris l'habitude d'accrocher des clubs professionnels à leur tableau de chasse. Et la récente fusion des deux clubs n'a rien changé à leur boulimie. Dernière victime en date, le Clermont Foot 63, prévenu du guet-apens et pourtant sorti sans gloire dès le 7e tour le week-end dernier (1 à 0) au stade Bellevue à Yzeure.

Sentiment mitigé pour Stéphane Dief

Le tirage au sort du 8e tour effectué mardi soir à l'hippodrome de Vincennes permet à nos deux derniers représentants de croire en une qualification pour les 32emes de finale. L'AS Moulins-Yzeure recevra Belfort, qui évolue dans la même poule de National 2. Hasard du calendrier, les deux équipes s'affronteront une semaine avant, mais en championnat. D'où le sentiment mitigé de l'entraineur bourbonnais Stéphane Dief: "On est contents de recevoir, ce sera une nouvelle belle fête à domicile, mais le fait de jouer deux fois la même équipe à une semaine d'intervalle est toujours particulier en terme de préparation... Mais on a la possibilité de passer, on va essayer de saisir cette opportunité". Première manche dans deux semaines dans l'Allier_.

🏆🇫🇷C’est l’équipe de l’Asm Belfort Football qui viendra sur l’agglomération pour le compte du huitième tour de... https://t.co/OULp4mkDR7 — Moulins Yzeure Foot (@MYF_Foot) November 14, 2017

L'autre club auvergnat, Le Puy 43 Foot, également en National 2, se déplacera dans le Roussillon pour y affronter le FC Alberes Argelès, qui évolue en Régional 1.

#CoupedeFrance



Encore un déplacement pour les ponots!

Et ce sera à Argelès, pour affronter le Fc Alberes Argelès (R1)!



Le match se jouera le week-end du 2 et 3 décembre!



Bon tirage? 👍

Match piège? 👎 pic.twitter.com/iCS5WLIgT3 — Le Puy Foot 43 (@lepuyfoot) November 14, 2017

Les matches auront lieu le week-end des 2 et 3 décembre prochains. Les clubs de Ligue 1 entreront en lice au prochain tour (en 32emes de finale) début janvier.