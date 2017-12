Coupe de France : tirage princier pour Moulins Yzeure qui recevra l'AS Monaco !

Moulins-Yzeure aura le redoutable privilège de recevoir le champion de France en titre début janvier en 32e de finale. Le tirage est moins prestigieux pour le Puy Foot 43, qui se déplacera à Colomiers, autre club de National 2. Les matches auront lieu le week-end des 6 et 7 janvier.

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France de football effectué lundi soir à Paris était marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Les deux derniers représentants auvergnats figuraient dans le groupe B, qui avaient hérité de cinq clubs de l'élite : l'AS Monaco, l'OGC Nice, l'AS Saint-Etienne, le Montpellier Hérault et le Toulouse FC.

... en espérant qu'il fasse tourner un peu son effectif - Stéphane Dief

Et Moulins Yzeure (Allier) a tout simplement tiré le plus gros morceau. Les Monégasques dans l'Allier (ou ailleurs), voilà qui a tout du match de gala. M'Bappé, Bernardo Silva, Bagayoko ou encore Mendy ne jouent plus sur le Rocher, mais défier le club princier au cœur de l'hiver est un immense privilège. Même si l'entraineur bourbonnais Stéphane Dief rêvait secrètement de passer un autre tour, il sait que ce match fait rêver ses joueurs et tous les supporters. "Ça va être une belle fête. Les gens qui aiment le foot auront la chance de croiser des très grands joueurs. On a tiré très très gros... (Rire) En espérant qu'il fasse (Leonardo) tourner un petit peu son effectif..." On ignore encore où aura lieu le match mais le technicien du MYF souhaiterait qu'il se déroule dans la région moulinoise.

🏆🇫🇷 pour le 32e de finale de Coupe de France de Football le MYF recevra le champion de France en titre de Ligue 1... https://t.co/kWPziz23wS — Moulins Yzeure Foot (@MYF_Foot) December 4, 2017

Le tirage au sort a été moins généreux avec les Altiligériens du Puy Foot 43 (Haute-Loire). Ils se déplaceront chez les banlieusards toulousains de Colomiers, qui évoluent également en National 2. La qualification est tout à fait possible, mais ce sera sans la plupart de leurs supporters.

Au tour précédent, les Bourbonnais avaient largement dominé l'ASM Belfort (3 à 0) qui évolue dans le même championnat de National 2. Quant aux Ponots, ils sont allés s'imposer (2 à 0) ce dimanche à Argelès dans les Pyrénées-Orientales.

Les 32emes de finale de Coupe de France de football se disputeront les 6 et 7 janvier prochain.