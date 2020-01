PSG - Coupe de France : "C'est difficile de préparer le match face à Linas", sourit Thomas Tuchel

Paris, France

Le Paris Saint-Germain se lance dans la course pour reprendre la Coupe de France, laissée filée la saison dernière en finale face à Rennes. Les footballeurs parisiens sont très attendus, ce dimanche, sur la pelouse du stade de Bondoufle, en Essonne, pour défier les amateurs de Linas-Montlhéry. Premier match de l'année pour les Rouge et Bleu qui entrent en lice en 32e de finale. Les hommes de Thomas Tuchel sont largement favoris face à une équipe amateur qui évolue en 6e division.

Thiago Silva et Presnel Kimpembe absents, Abdou Diallo suspendu

Six niveaux séparent les deux équipes, et même si le PSG ne part pas gagnant d'avance, le coach allemand a eu un peu de mal à préparer cette rencontre. "C'est difficile d'avoir des images de Linas ou de savoir ce qu'ils vont faire contre nous parce que la différence est grande. Pour ça, c'est nécessaire d'être concentré sur nous et de jouer avec respect pour retrouver le rythme et la faim de gagner", analyse Thomas Tuchel qui devrait faire tourner son effectif. Abdou Diallo est suspendu alors que Thiago Silva et Presnel Kimpembe restent à l'infirmerie. Paris pourrait alors aligner le jeune Loïc Mbe Soh derrière ou encore Adil Aouchiche devant.

Des amateurs face à leurs idoles

Ce match sera très particulier pour l'équipe de Linas-Montlhéry qui porte souvent les couleurs du PSG quand les pros jouent le week-end ou en Ligue des Champions. L'entraîneur, Stéphane Cabrelli, est abonné au Parc des Princes, il a même prénommé son chat "Zlatan". "Il ne faudra pas être spectateur mais les considérer comme des adversaires", sourit le technicien. De leurs côtés, les joueurs promettent qu'ils n'ont pas encore réfléchit aux noms des joueurs parisiens à qui ils demanderont leurs maillots. "On verra après le match", affirme Omar Elgachbour, milieu de terrain Sang et Or.

Linas-Montlhéry veut éviter de blesser les pros

Ce qui est certain, c'est que les amateurs veulent préserver l'intégrité physique des Rouge et Bleu. "On n'a pas envie de les blesser, si Neymar, par exemple, est blessé pour la Ligue des champions, ça ne nous va pas", assure Omar Elgachbour. Avoir recours à l'agressivité et au physique n'est pas une option pour Stéphane Cabrelli. "On est une équipe joueuse, il n'y aura pas de consigne de cette nature que je sois supporter du PSG ou non, de toute façon, ils jouent plus vite, courent plus vite et sautent plus vite, mais il ne faudra pas faire semblant, sinon, ce sera encore plus compliqué. On ne comblera pas nos lacunes par de l'agressivité malsaine".