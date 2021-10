Coupe de France : le Stade Lavallois se déplacera à Vertou (N3) pour le 6e tour

Pour le 6e tour de la coupe de France, le Stade Lavallois affrontera Vertou en Loire-Atlantique. Les matchs auront lieu le samedi 30 et le dimanche 31 octobre 2021.

Une belle opposition en perspective pour le Stade Lavallois. Les hommes d'Olivier Frapolli se déplaceront sur le terrain de Vertou, club de N3, dans la banlieue de Nantes, le week-end du 30-31 octobre. C'est Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes qui a tiré au sort le club adverse des Tangos pour ce 6e tour de la coupe de France.

Au 5e tour de la compétition, et pour son entrée en lice, le Stade Lavallois a battu l'US Chantrigné (D1) sur le score de six buts à zéro. Yohan Brun, Sébastien Da Silva, Sofiane Barroug et Julien Maggiotti ont été les buteurs de la rencontre.