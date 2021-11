Coupe de France : avec sérieux, Amiens bat Cambrai (4-1) et file en 32e de finale

Amiens s'offre une place en 32e de finale de Coupe de France après une victoire ce samedi sur la pelouse de Cambrai (3-1). Alors que les amateurs avaient ouvert le score très tôt, sur l'un des premiers ballons, Amiens a vite égalisé grâce à Jessy Benet. Tolu et Owen Gene et Aliou Badji ont eux aussi marqué.

Pour ce match, Philippe Hinschberger a décidé de moins faire tourner son effectif que lors du tour précédent contre Anzin-Saint-Aubin (5-0). Le coach de l'Amiens SC a ainsi titularisé Arnaud Lusamba, Matteo Pavlovic ou encore Adama Diakhaby.

Cambrai frappe d'entrée, Benet répond

Les professionnels amiénois ont été cueillis à froid par les amateurs cambraisiens. Dès la deuxième minute, Yan Martin a ouvert le score en trompant Yohann Thuram sur coup franc (1-0). Heureusement pour Amiens, Jessy Benet lui a répondu seulement quelques instants plus tard (1-1). Le milieu de terrain a lui aussi marqué sur coup franc.

Les deux équipes se sont ensuite quelque peu neutralisées. Chadrac Akolo est sorti sur blessure au bout de 25 minutes, remplacé par Tolu. Le géant nigérian n'a pas traîné à se montrer dangereux. Sur l'un de ses premiers ballons, il a marqué et a permis à son équipe de reprendre l'avantage (1-2).

Amiens reprend l'avantage avec sérieux

Sur une nouvelle passe décisive d'Harouna Sy, Owen Gene a inscrit, juste avant la mi-temps le troisième but de l'ASC et son premier en professionnel. Amiens, sérieux est reparti aux vestiaires avec cet avantage (1-3).

La seconde mi-temps est repartie sur un petit rythme, sur un terrain de plus en plus gras au stade de la Liberté. Amiens a même passé le plus clair de son temps dans sa moitié de terrain au cours du premier quart d'heure. Amiens s'est un peu réveillé à la faveur de quelques mouvements collectif intéressants mais qui sont restés inoffensifs.

Amiens se contente de gérer son avantage

Philippe Hinschberger a procédé à un double changement à l'heure de jeu. Adama Diakhaby, peu en vue pendant ce match a été remplacé par Aliou Badji. Iron Gomis a lui remplacé Arnaud Lusamba. Mathis Lachuer et Mamadou Fofana sont eux aussi entrés pour remplacer Eddy Gnahoré et Jessy Benet.

Amiens s'est contenté de gérer son avantage face à des Cambraisiens de plus en plus émoussés. Aliou Badji a tenté sa chance sur une reprise en pivot qui n'a pas fait mouche. Yann Martin a lui aussi été dangereux sur un coup franc boxé par Yohann Thuram. Aliou Badji a réveillé Amiens dans le temps additionnel en marquant un quatrième but. Amiens file en 32e de finale de la Coupe de France et sera fixé sur son tirage ce lundi.

Désormais l'ASC va se tourner de nouveau vers la Ligue 2 et vers un match très important dans la lutte pour le maintien. Vendredi prochain (21h), les Picards accueilleront Dunkerque à la Licorne.