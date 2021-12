Coupe de France : Pochettino demande à son équipe du PSG "un respect total" de Feignies-Aulnoye (N3)

Le PSG remet son trophée en jeu dès ce soir. L'ogre de la Coupe de France (14 trophées remportés) se déplace ce dimanche à Valenciennes pour affronter au Hainaut l'équipe amateur de Feignies-Aulnoye (N3). Cette rencontre est sur le papier très déséquilibré entre le PSG leader de la Ligue 1 et le club de la banlieue de Maubeuge qui est actuellement 7e de la poule de nationale 3 des Hauts-de-France.

Avant cette rencontre, Mauricio Pochettino a demandé à ses joueurs d'être sérieux et de respecter sur ce modeste advesaire :

Le PSG n'a jamais été éliminé dans son histoire par un club de Nationale 3. La dernière sortie de route conséquente face à une équipe de deux divisions d'écart avec le PSG remonte au 4 mars 2009 face à Rodez (National).

C'est une histoire de diffuseur, loin bien loin "la fête du football" qu'est la Coupe de France. Ce match des extrêmes se joue à 21h10, un dimanche, un horaire horaire qui n'est pas forcément du goût du PSG comme l'a expliqué son entraîneur en conférence de presse :

Ce n’est pas l’horaire idéal pour jouer au football. On va rentrer tard. En vue de la préparation pour Lorient mercredi ça crée une situation pas idéal. Mais bon, on comprend que le PSG soit attractif. C’est sans doute plus facile pour que le plus grand nombre de gens puissent regarder le match à la télé. Entre les joueurs, les télés, les supporters, on est dans un cercle où chaque partie doit comprendre la situation des autres. Personnellement ce n’est pas un horaire qui me plaît. Mais il faut accepter.