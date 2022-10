Coupe de France : le FC Metz ira à Raon l'Etape, l'ASNL jouera à Reipertswiller

Le septième tour de la Coupe de France se disputera les 29 et 30 octobre prochain

Jimmy Briand, l'ancien attaquant du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux, et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens des Bleus, qui ont effectué ce tirage au sort du septième tour de la Coupe de France, ont eu, la main lourde, pour les amateurs de Hombourg Haut.

Les Spartiates qui jouent en Régional 2, recevront le FC Sochaux Montbéliard, 3e de Ligue 2. Les hommes de Titi Steinmetz ont sorti par le passé l' AJ Auxerre.

De son côté, le FC Metz (L2), vainqueur de l'édition en 1984 et en 1988, se déplacera dans les Vosges, à Raon l'Etape (N3), un spécialiste de la Coupe de France, avec cinq participations en 32e de finale de la compétition.

L'AS Nancy Lorraine (N), après avoir éliminé Nilvange et Ohlungen , ira en Alsace, pour affronter Reipertswiller (R1).

Enfin, le SAS Épinal (N2) affrontera Heillecourt ou Uckange.

Le tirage des clubs lorrains

Us Sarre Union (N3) - ES Thaon (N3)

(N3) Hombourg Haut (R2) - FC Sochaux Montbéliard (L2)

- FC Sochaux Montbéliard (L2) FCOSK 06 (R1) - Gandrange (R1)

(R1) US Raon l'Etape (N3) - FC Metz (L2)

Heillecourt ou Uckange (R2) - SAS Épinal (N2)

ou (R2) - SAS Épinal (N2) Villerupt Thill (R1) - Cos Villers (R1)

(R1) - (R1) US Reipertswiller (R1) - ASNL (N)

Les rencontres du septième tour se disputeront le weekend prochain, les 29 et 30 octobre prochain. Les équipes qualifiées pour le huitième tour se retrouveront trois semaines plus tard, les 19 et 20 novembre prochain.

Selon le règlement de la FFF , si le FC Metz passe ce 7e tour, les Grenats affronteront au 8e tour le vainqueur du match entre Heillecourt ou Uckange et Épinal.

Si l'ASNL se qualifie pour le 8e tour, le club au chardon rencontrera le vainqueur du match entre Villerupt et le COS Villers.

Les clubs de Ligue 1 feront leur entrée dans la compétition, en janvier prochain !