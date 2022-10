Coupe de France : Amiens élimine Chambly après les tirs au but

Amiens file au 8e tour de la Coupe de France. L'ASC a éliminé Chambly ce dimanche mais le sort du match s'est joué aux tirs au but après que les deux équipes n'aient pas réussi à se départager (1-1).

Comme il l'avait annoncé, Philippe Hinschberger, privé d'Antoine Léautey, Gaël Kakuta, blessé ou encore Nicholas Opoku a fait tourner son équipe. C'est par exemple la paire Ange Chibozo et Hassane Bandé qui a animé l'attaque.

Et le duo Chibozo-Bandé n'a pas fait d'étincelle. Amiens a très peu existé offensivement en première période. Et ce sont les Camblysiens de Fabien Valéri qui ont ouvert le score au bout d'un quart d'heure. Après un débordement côté gauche, Mohammed Cherni a trouvé l'autre latéral au second poteau. Au milieu d'une défense amiénoise beaucoup trop tendre, Melvyn Dorémus, esseulé a trompé Paul Charruau (1-0)

Fofana égalise

Chambly aurait même pu doubler la mise dans la foulée avec une frappe sur la barre de Issiaka Karamoko. Progressivement, avec Jessy Benet à la baguette, l'ASC s'est réveillé, sans pour autant se créer d'occasions très tranchantes. Mais juste avant la pause, le capitaine du jour, Mamadou Fofana a montré la voix. D'une tête décroisée, le défenseur malien a parfaitement repris un centre de Jessy Benet pour égaliser (1-1)

En seconde période, chaque équipe a eu des opportunités pour inscrire un deuxième but. Owen Gene l'aurait fait sans un spectaculaire sauvetage de Simon Pontdémé, le gardien de Chambly. C'est donc aux tirs au but que les deux équipes ont été contraintes de se départager. Une séance parfaitement maîtrisée par Amiens.

Le sang froid amiénois

Abdourahmane Barry, Tolu, Sebastian Ring, Doums Fofana puis Papiss Cissé n'ont pas tremblé pour marquer. Le malheureux Issiaka Karamoko a lui expédié son tir sur le poteau de Paul Charruau.